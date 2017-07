Deutschland unterstützt den Niger mit Ausrüstung im Kampf gegen Schleuserbanden.

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen erklärte bei einem Besuch in Niamey, man werde Pritschenwagen, Motorräder und Satellitentelefone im Wert von fünf Millionen Euro an Polizei und Armee liefern. Der bei weitem größte Teil der in Nordafrika ankommenden Migranten werde von Kriminellen durch den Niger geschleust, sagte die CDU-Politikerin. Sehr viele verlören auf diesem Weg ihr Leben. Der nigrische Innenminister Bazoum erklärte, die Sicherheitskräfte seines Landes würden mit der neuen Ausrüstung deutlich schlagkräftiger.



Auf den Schmuggelrouten im Sahel werden nicht nur Menschen geschleust, sondern auch Waffen und Drogen transportiert.