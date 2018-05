In Nigeria sind bei einem Massaker an Bewohnern eines Dorfes mindestens 45 Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben griffen Bewaffnete den Ort im Bundesstaat Kaduna an und eröffneten das Feuer auf die Menschen. Viele Häuser wurden niedergebrannt. Über die Angreifer ist noch nichts bekannt.



In der Region gibt es oft blutige Auseinandersetzungen wegen Viehdiebstahls oder Streits um Weide- und Ackerland. Sie werden in der Regel zwischen sesshaften Bauern und Nomaden mit Viehherden ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.