In Nigeria sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Behörden mitteilten, wurden außerdem 48 Personen verletzt. Den Angaben zufolge hatten sich zwei Attentäter auf einem Markt in der Stadt Maiduguri im Norden des Landes in die Luft gesprengt. - Außerdem wurden in Nigeria zwei US-Amerikaner und zwei Kanadier auf ihrem Weg in die Hauptstadt Abuja von Unbekannten entführt. Zwei sie begleitende Polizisten wurden getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.