In Nigeria hat die Islamistengruppe Boko Haram mehr als 100 entführte Schülerinnen zurückgebracht.

Das bestätigte inzwischen ein Berater von Präsident Buhari. Es berichten auch mehrere Medien und Nachrichtenagenturen, dass Eltern die Rückkehr bekanntgaben. Demnach wurden die Mädchen heute früh vor ihrer Schule im Nordosten des Landes abgesetzt. Allerdings sollen nach Berichten von Reuters fünf Schülerinnen in der Gefangenschaft gestorben sein, außerdem befindet sich demnach noch eine Schülerin in den Händen der Entführer.



Die Schülerinnen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren waren Ende Februar von Kämpfern der islamistischen Terrormiliz entführt worden. Boko Haram kämpft im Nordosten Nigerias für einen eigenen islamistischen Staat. Die Terroristen sagten nach der Rückkehr der Schülerinnen zu den Bewohnern, man habe die Mädchen aus Mitleid zurückgebracht. Dennoch gab es auch eine unverhohlene Warnung: "Und stecken sie ihre Töchter niemals wieder in eine Schule." Boko Haram bedeutet in der Sprache Hausa in etwa "westliche Bildung ist verboten".



In dem Land sind schon 2014 mehrere hundert Schülerinnen von Boko Haram entführt worden. Mehr als 100 von ihnen sind bis heute in den Händen der Terroristen. Eltern und Schulen waren schockiert über den neuerlichen Vorfall und beklagen, dass die Regierung versagt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.