Piraten haben vor der Küste Nigerias sechs Besatzungsmitglieder eines deutschen Containerschiffs entführt.

Wie die betroffene Reederei in Hamburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag kurz vor dem Hafen Onne. Die sechs Männer würden weiterhin vermisst. Zur Herkunft der Entführten mache man aus Sicherheitsgründen keine Angaben, es sollen aber keine deutschen Staatsbürger an Bord gewesen sein. - Die verbliebenen zwölf Matrosen hätten das Schiff nach dem Angriff in sichere Gewässer steuern können, hieß es.