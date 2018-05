Bei Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind zahlreiche Menschen getötet worden.

Die Polizei sprach von mindestens 20 Toten und vielen Verletzten. Zunächst habe sich ein Attentäter bei einer Moschee in die Luft gesprengt. Als die Menschen geflohen seien, habe ein zweiter Täter wenige hundert Meter entfernt eine weitere Bombe gezündet. Korrespondenten zufolge weist die Art des Anschlags auf die Terrorgruppe Boko Haram als Urheber hin. Die Dschihadisten töten seit zehn Jahren im Nordosten Nigerias wahllos Menschen, um die Errichtung eines islamischen Gottesstaats zu erzwingen. In dem Konflikt wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.