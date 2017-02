Nigeria Entführte deutsche Archäologen wieder frei

Sicherheitsbeamte bewachen das Wohngebäude der entführten deutschen Archäologen. (Lekan Oyekanmi/ AP / dpa)

In Nigeria sind zwei deutsche Archäologen wenige Tage nach ihrer Entführung wieder frei.

Die beiden Forscher seien an einer Schnellstraße nördlich der Hauptstadt Abuja freigelassen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie seien körperlich unversehrt. Lösegeld wurde angeblich keines bezahlt.



Die Männer waren am Mittwoch von einer Gruppe Bewaffneter verschleppt worden. Die Polizei hatte daraufhin eine Suchaktion gestartet.



Entführungen von Ausländern sind in Nigeria keine Seltenheit.