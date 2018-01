Die zwei US-Amerikaner und zwei Kanadier, die Anfang der Woche in Nigeria entführt worden waren, sind wieder frei.

Das teilte die örtliche Polizei mit, ohne sich zu den genauen Umständen zu äußern. Den Angaben zufolge sind die vier in guter Verfassung. Sie waren am Dienstag auf dem Weg in die Hauptstadt Abuja von Unbekannten verschleppt worden. Zwei Polizisten, die sie begleitet hatten, wurden getötet.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.