Drei Jahre nach der Entführung der aus Chibok im Nordosten Nigerias stammenden Schülerinnen verhandelt die Regierung immer noch mit der Islamistengruppe Boko Haram.

Ein Präsidentensprecher sagte dem Sender BBC, an den Unterredungen seien auch Vertreter ausländischer Regierungen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz beteiligt. Im vergangenen Jahr waren 20 der mehr als 200 verschleppten Schülerinnen freigelassen worden. In der Hauptstadt Abuja und in der Wirtschaftsmetropole Lagos finden morgen zum Jahrestag der Entführung Kundgebungen statt, die an die Mädchen erinnern sollen.