Mehr als 1.000 Menschen sind nach Darstellung des nigerianischen Militärs aus der Gewalt der Terrorgruppe Boko Haram befreit worden.

Die Befreiten sollen im Landkreis Bama im Bundesstaat Borno gefangen gehalten worden sein. Er liegt an der Grenze zu Kamerun und somit in einer Region, die schlecht von Sicherheitskräften erreicht werden kann. Die Mehrzahl der Opfer sind den Angaben zufolge Frauen und Kinder. Die wenigen jungen Männer seien von der Miliz zum Kampf gezwungen worden.



Boko Haram ist vor allem im Nordosten Nigerias sowie in angrenzenden Gebieten aktiv. Bei Anschlägen und Angriffen der Gruppe sind seit 2009 mindestens 20.000 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.