Im Nordosten Nigerias sind durch zwei Selbstmordanschläge mehr als 60 Menschen getötet worden.

Wie die Polizei in der Stadt Mubi mitteilte, zündete der erste Attentäter seinen Sprengsatz während des Nachmittagsgebets in einer Moschee. Während die Gläubigen flohen, sprengte sich ein zweiter Attentäter auf einem nahegelegenen Markt in die Luft. Nach Angaben der Behörden gibt es auch zahlreiche Verletzte.



Bisher hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. Im Nordosten Nigerias ist jedoch seit Jahren die Terrorgruppe Boko Haram aktiv. Die Dschihadisten wollen mit Gewalt die Errichtung eines islamischen Gottesstaates erzwingen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.