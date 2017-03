In Nigeria sind bei Anschlägen auf ein Flüchtlingslager mindestens vier Menschen getötet worden.

Den örtlichen Behörden zufolge gab es vier Explosionen in dem Lager nahe der Stadt Maiduguri im Nordosten des Landes. Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt und dadurch Zelte der Flüchtlinge in Brand gesteckt. In das Lager hatten sich vor allem Menschen geflüchtet, die von der Terrorgruppe Boko Haram vertrieben wurden.



Boko Haram kämpft für einen sogenannten Gottesstaat im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Maiduguri, die Hauptstadt des Bundesstaates Borno, ist der Ausgangsort des islamistischen Aufstands der Terrorgruppe. Dort hatte es erst vor drei Tagen einen Selbstmordanschlag mit mehreren Toten gegeben.