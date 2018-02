Bei einem Selbstmordattentat in Nigeria sind nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen.

Es gab etwa 70 Verletzte. Nach Angaben der Polizei sprengten sich drei Attentäter auf einem Markt in der Stadt Maiduguri im Norden des Landes in die Luft. Dort waren erst vor einem Monat zwölf Menschen bei Anschlägen getötet worden. In der Region gibt es immer wieder Attentate der islamistischen Sekte Boko Haram.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.