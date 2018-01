Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Nordosten Nigerias sind mindestens zehn Menschen getötet worden.

Nach Augenzeugenberichten sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Morgengebet inmitten der Gläubigen in die Luft. Die Moschee in der Stadt Gamboru im Bundesstaat Borno wurde demnach völlig zerstört. Bislang ist noch unklar, wer für das Attentat verantwortlich ist. In der Region kommt es immer wieder zu Anschlägen und Angriffen der Terrorgruppe Boko Haram, die dort einen islamischen Gottesstaat errichten will.

