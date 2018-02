Die nigerianische Regierung lässt den Überfall auf ein Mädcheninternat im Norden des Landes untersuchen.

Das kündigte ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Abuja an. Geklärt werden soll demnach, ob sich noch Schülerinnen in den Händen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram befinden. Zumindest einige der verschleppten Mädchen waren im Bundesstaat Yobe von der Armee befreit worden. Medienberichten zufolge werden mindestens 13 Kinder vermisst. Nach dem Angriff am Montag sollen die Islamisten bis zu 100 Schülerinnen entführt haben.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.