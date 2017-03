In Nigeria haben Selbstmordattentäter drei Öltankfahrzeuge in die Luft gesprengt.

Ein Sprecher der Rettungsdienste sagte, bei dem Anschlag in Maidugori habe es keine weiteren Opfer gegeben. In der Stadt leben Hunderttausende Menschen, die aus Angst vor der radikal-islamischen Terrorgruppe Boko Haram geflüchtet sind. Die sunnitischen Extremisten terrorisieren seit 2009 Teile Nigerias und angrenzende Gebiete in Tschad, Niger und Kamerun, wo sie einen Gottesstaat errichten wollen.