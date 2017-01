Nigeria UNO warnt vor Fluchtwelle wegen Hungerkrise

Boko Haram hat die Existenz vieler Menschen zerstört, ihre Dörfer angezündet. (picture alliance / dpa / Stringer )

Die Vereinten Nationen haben eine entschlossene Bekämpfung der Hungerkrise im Nordosten Nigerias verlangt.

Die internationale Gemeinschaft müsse die Region dringend unterstützen, sagte der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Sahel-Zone, Lanzer, der Deutschen Presse-Agentur. Falls die Menschen dort keine Zukunft mehr sähen, sollte Europa nicht überrascht sein, wenn es mehr Flüchtlinge gebe. Rund eine halbe Million Kinder seien in Nigeria und angrenzenden Gebieten im Niger, Tschad und Kamerun vom Hungertod bedroht, erklärte Lanzer. In Folge des Konflikts mit der Terrorgruppe Boko Haram sind mehr als sieben Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.