In Nigeria sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung zahlreiche Menschen getötet worden.

Wie die Polizei mitteilte, griffen nomadisch lebende Viehzüchter offenbar im Zentrum des Landes sesshafte Bauern an. Eine erste Untersuchung im Bundesstaat Plateau ergab, dass wohl mehr als 80 Menschen getötet und viele Häuser in Brand gesetzt wurden. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die aktuellen Ausschreitungen zwischen den Nomaden und den Landwirten dauern schon seit einigen Tagen an.



Sie sind Teil eines Jahrzehnte alten Konflikts in der Region mit unterschiedlichen Ethnien und Religionen. Der Bundesstaat Plateau liegt in der Landesmitte Nigerias, dem sogenannten "Middle Belt", zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem vorrangig christlichen Süden. Dort gibt es immer wieder Streitigkeiten, vor allem um die lokale Vorherrschaft. Der Konflikt ist aber in den vergangenen Monaten eskaliert. Es ist von mehreren hundert Toten allein in diesem Jahr die Rede.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.