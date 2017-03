Im Nordosten Nigerias sind bei einem Selbstmordattentat vier Menschen getötet worden.

In Maiduguri, der Hauptstadt des Bundestaates Borno, sprengten sich drei mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram in die Luft und rissen einen Mann, eine Frau und zwei Kinder mit in den Tod. Zudem wurden nach offiziellen Angaben acht Menschen verletzt. Maiduguri ist der Ausgangsort des islamistischen Aufstands von Boko Haram.