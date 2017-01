Nigeria Zahl der Toten nach Luftangriff auf Flüchtlingslager gestiegen

Das bombardierte Flüchtlingslager in Rann nahe der nigerianischen Stadt Maiduguri. (dpa picture alliance / "Ärzte ohne Grenzen")

Bei dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in Nigeria Anfang der Woche sind jüngsten Berichten zufolge mindestens 90 Menschen getötet worden.

Zuletzt war von 70 Opfern die Rede gewesen. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" kamen vor allem Frauen und Kinder ums Leben. Das nigerianische Militär hatte am Dienstag erklärt, das Lager in der Stadt Rann sei irrtümlich bombardiert worden; eigentliches Ziel sei ein Unterschlupf der Terrormiliz Boko-Haram gewesen. Diese kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates in Nigeria.