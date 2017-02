Nigeria Zwei deutsche Archäologen entführt

Im Norden Nigerias sind offenbar zwei deutsche Archäologen entführt worden.

Nach Angaben der Polizei im Bundesstaat Kaduna wurden sie von Bewaffneten aus dem Dorf Jenjela verschleppt. Agenturberichten zufolge gehören die zwei Männer zu einer Gruppe von Wissenschaftlern der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, die mit der nigerianischen Kommission für Museen und Denkmäler zusammenarbeitet. Sie seien an Ausgrabungen beteiligt gewesen.