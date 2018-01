Die österreichische Fluggesellschaft Niki hat beim Bundesgerichtshof Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss des Landgerichts Berlin eingelegt.

Dieses hatte gestern entschieden, dass Österreich und nicht Deutschland für das Insolvenzverfahren zuständig sei. Der vorläufige Insolvenzverwalter Flöther teilte in Berlin mit, trotz des Zuständigkeitsstreits solle der Verkauf von Niki an den britisch-spanischen Luftfahrtkonzern IAG vorangetrieben werden. Um den schon geschlossenen Kaufvertrag abzusichern, werde Niki zudem bis Ende der Woche Antrag auf Eröffnung eines Sekundär-Insolvenzverfahrens in Österreich stellen.

