Das Insolvenzverfahren der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki wird vorerst weiterhin in Deutschland behandelt.

Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg wies eine Beschwerde des Flugrechte-Portals FairPlane aus Wien zurück und verwies das Verfahren an das Landgericht Berlin. Die Beschwerdeführer hatten argumentiert, der Verhandlungsort für das Insolvenzverfahren müsse in Österreich sein. Das Amtsgericht vertrat dagegen die Ansicht, der Mittelpunkt des Interesses sei in Berlin und nicht in Wien.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.