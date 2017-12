Die insolvente Fluggesellschaft Niki wird zu großen Teilen an den spanisch-britischen IAG-Konzern verkauft.

Die IAG teilte mit, dass sie die frühere Air-Berlin-Tochter für 36,5 Millionen Euro übernehmen wird. Davon gehen 20 Millionen Euro an die Gläubiger von Niki. Der neue Eigentümer bekommt dafür 15 Airbus-Maschinen sowie Landerechte unter anderem an den Flughäfen Wien, Düsseldorf und München.



Ursprünglich hatte auch die Lufthansa Interesse an Niki bekundet. Wegen des Widerstands der EU-Wettbewerbshüter zog sie ihr Angebot allerdings zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.