Die insolvente Fluggesellschaft Niki soll offenbar an den spanisch-britischen IAG-Konzern verkauft werden.

Das berichten mehrere Medien. Insolvenzverwalter Flöther nannte keinen Namen, betonte aber, man verhandele nur noch mit einem Bieter. Der "Bild am Sonntag" zufolge ist eine Kaufsumme von 40 Millionen Euro im Gespräch. Niki gehörte zur Fluggesellschaft Air Berlin, die im August in die Insolvenz gegangen war. Ursprünglich hatte auch die Lufthansa ihr Interesse an Niki bekundet. Wegen des Widerstands der EU-Wettbewerbshüter zog sie allerdings ihr Angebot zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.