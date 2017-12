Die insolvente Fluggesellschaft Niki wird zu großen Teilen an den spanisch-britischen IAG-Konzern verkauft. Das teilte der Insolvenzverwalter Flöther in Berlin mit.

Die Holding wird nach Angaben eines IAG-Sprechers die frühere Air-Berlin-Tochter für 36,5 Millionen Euro übernehmen. Davon gingen 20 Millionen Euro an die Gläubiger von Niki. Der neue Eigentümer bekomme dafür 15 Airbus-Maschinen sowie Landerechte unter anderem an den Flughäfen Wien, Düsseldorf und München. 740 der 1.000 Mitarbeiter sollten übernommen werden. Der Verkauf soll demnach bis Ende Februar vollzogen sein.



Ursprünglich hatte auch die Lufthansa Interesse an Niki bekundet. Wegen des Widerstands der EU-Wettbewerbshüter zog sie ihr Angebot allerdings zurück.

