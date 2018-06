Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat Deutschland wegen der zu hohen Nitratbelastung im Grundwasser verurteilt. Das Gericht stellte eine Verletzung von EU-Recht fest, weil die Bundesregierung zu wenig dagegen unternommen habe. Die EU-Kommission hatte bereits im Jahr 2016 Klage vor dem EuGH eingereicht. Aus Sicht Brüssels verstieß Deutschland gegen die europäische Nitratrichtlinie.

Nitrat gelangt vor allem über das Düngen in der Landwirtschaft ins Wasser. Vor der Klage hatte die Kommission Deutschland bereits zu Gegenmaßnahmen aufgefordert. Die Nitratbelastung ist laut einer in dieser Woche veröffentlichten Studie trotz einer neuen Düngeverordnung weiterhin hoch.



Als Düngemittel ist das Nitrat wichtig für das Pflanzenwachstum. Wenn aber zu viel gedüngt wird, sammeln sich Rückstände im Grundwasser sowie in Bächen, Flüssen und im Meer an. Aus Nitrat entsteht durch chemische Prozesse Nitrit, das für den Menschen schädlich sein kann. Bei der Trinkwasseraufbereitung muss es teils umständlich aus dem Grundwasser herausgefiltert werden, um die Grenzwerte einzuhalten.

