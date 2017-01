"Frische Landluft" – was so freundlich nach Urlaub oder wenigstens nach einem Wanderausflug klingt, ist oft ironisch gemeint. In Wirklichkeit stinkt es nach Gülle - und diese Duftnote hat so gar nichts mit Frische zu tun.

Der Bauer muss die Gülle schnell in den Boden einarbeiten, damit der Gestank verschwindet – doch das Problem ist damit nicht weg. Rückstände aus der Gülle, vor allem Nitrat, gelangen ins Grundwasser, in Bäche und Flüsse und von dort ins Meer. Der Umgang mit diesem Problem ist bisher so wenig ernsthaft, wie es das Bonmot von der "Frischen Landluft" nahelegt. Die Folge: Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist immer noch viel zu hoch – und in den vergangenen Jahren kaum gesunken.

Die Bundesregierung muss sich deswegen inzwischen mit einer Klage der EU-Kommission auseinandersetzen. Die wirft ihr Untätigkeit vor und das völlig zu Recht: Spätestens seit dem Jahr 2012 habe sie wissen müssen, dass die bisherigen Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer nicht ausreichen, um die Belastung unter die EU-Grenzwerte zu drücken.

Fehlender guter Wille

Die Nitratrichtlinie stammt aus dem Jahr 1991. Um sie umzusetzen hätte Deutschland gut 25 Jahre Zeit gehabt – mehr als ein halbes Berufsleben. Bei gutem Willen hätte das gereicht. Doch der gute Wille fehlt – eine neue Düngeverordnung wurde immer wieder ausgebremst. Die Bauernlobby hat aus ihrer Sicht guten Grund, die Sache hinauszuzögern.

Sauberes Grundwasser gibt es, wenn nur so viel Gülle auf die Felder gefahren wird, wie der Boden verkraften kann, ohne Schaden zu nehmen. Moderne Präzisionslandwirtschaft ist dazu zwar leicht in der Lage – längst lässt sich die Ausbringung von Gülle per Computer steuern.

Doch es gibt viel zu viele Exkremente aus der Tierhaltung. Die Landwirtschaft in Deutschland setzt immer mehr auf Großbetriebe mit riesigen Ställen auf engstem Raum. Was zwölf Millionen Rinder, 28 Millionen Schweine und 177 Millionen Hühner hinterlassen, das lässt sich nicht einfach auf die Felder verteilen, ohne Schaden anzurichten. Dazu kommen Gärreste aus Biogasanlagen, sie vergrößern das Problem.

Den Schaden haben Menschen, die zu viel Nitrat mit der Nahrung aufnehmen oder teuer für Trinkwasser bezahlen, das aufwendig gereinigt werden muss, um die Grenzwerte einzuhalten.

Die Quittung kommt spätestens in vier Jahren

Mag sein, dass die neue Düngeverordnung das Problem etwas entschärft – doch noch ist nicht klar, ob sie wirklich wie geplant in den nächsten Wochen verabschiedet werden kann. Und auch diese Verordnung schont die Landwirtschaft, wo es möglich ist: Stoffstrombilanzen, mit deren Hilfe der Weg der Gülle leicht zu verfolgen ist, werden nur für wenige Großbetriebe vorgeschrieben, die große Mehrheit der Bauernhöfe wird verschont. Die Quittung kommt spätestens in vier Jahren: Dann ist der nächste Nitratbericht (pdf) fällig - und es ist zweifelhaft, ob die Bundesregierung bis dahin eine deutlich geringere Belastung erreicht haben wird.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.