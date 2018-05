Im südfranzösischen Nizza hat ein Mann mit einer Schreckschusspistole Panik ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei, schoss er in die Luft, woraufhin Menschen in Annahme eines Anschlags panisch aus Bars und Restaurants gerannt seien. Mehr als zehn Menschen seien verletzt worden. Hintergrund des Vorfalls war demnach ein Streit zwischen zwei Paaren. 2016 wurden bei einem Terroranschlag in Nizza 86 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt.

