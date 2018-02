Der Chefredakteuer der Schweizer Zeitung "Die Weltwoche", Köppel, hat die "No Billag"-Initiative zur Abschaffung der Gebühren für den öffentlichen Rundfunk in der Schweiz verteidigt.

Man lebe nicht mehr im Zeitalter der Volksempfänger und staatlich konzessionierten Medien, sagte Köppel im Deutschlandfunk. Es sei ein Unding, dass die Menschen für etwas bezahlen sollten, das sie gar nicht nutzten. Nicht der Staat, sondern der Kunde selbst solle entscheiden, was er haben wolle, betonte Köppel, der auch Politiker ist und für die Schweizerische Volkspartei im Nationalrat sitzt.



Die "No Billag"-Inititative findet am Sonntag statt. Billag ist der Name der Firma, die die Rundfunkgebühren in der Schweiz einzieht. Seit einigen Jahren bekommen auch private Sender etwas davon ab. Jeder Haushalt, der ein Empfangsgerät besitzt, zahlt derzeit 451 Franken (etwa 390 Euro) im Jahr und damit deutlich mehr als in Deutschland (210 Euro im Jahr).



Gegner der "No Billag"-Initiative befürchten den Verlust von rund 6.500 Arbeitsplätzen, sollten die Rundfunkgebühren abgeschafft werden. Außerdem warnen sie, dass die Medien zunehmend von privaten Geldgebern abhängig werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.