Der Medienexperte Wolfgang Hagen hat das Ergebnis der Schweizer Volksabstimmung über die Rundfunkgebühren als "Klatsche" für die Initiatoren bezeichnet.

Es sei ein generelles Bekenntnis zum gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk, sagte er im Deutschlandfunk. Die klassische neoliberale Haltung - jeder und jede soll nur noch für das bezahlen, was er oder sie nutzt - hätten die Schweizer den Initiatoren nicht abgekauft. Der Professor der Leuphana-Universität betonte, es gebe eine Medienkrise. Diese könne aber nicht mit Rezepten gelöst werden, die nur vom Markt ausgingen. Gerade in der deutschen Diskussion werde das nicht gesehen, weil zu viel Rücksicht auf die Interessen der Verleger genommen werde.



Die Direktorin des Schweizer Senders RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Ladina Heimgartner, bewertet die Volksabstimmung in ihrem Land als sehr lehrreich. Der Wissensstand über Medien sei selten so hoch gewesen wie jetzt, sagte sie im Deutschlandfunk. "Man konnte auf die Straße und mit jedem und jeder eine Diskussion über Medien führen auf sehr, sehr hohem Niveau." Es sei viel Wert, solch ungefilterte Reaktionen auf die Frage zu erhalten, was die Menschen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarteten, erklärte Heimgartner weiter.



Es sei aber auch klar gewesen, dass sich die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, zu dem ihr Sender gehört, sich bewege und Änderungen ankündige. Das Resultat zeige jedoch, dass die Schweizer nicht wollten, dass ihr ganzes Mediensystem auf den Kopf gestellt werde.



Die Schweizer votierten gestern mit knapp 72 Prozent für die Beibehaltung der Rundfunkgebühren. Damit ist die Initiative "No-Billag" gescheitert. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent.