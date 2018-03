Deutschlandradio-Intendant Raue hat das Ergebnis der Volksabstimmung über den Rundfunkbeitrag in der Schweiz begrüßt.

Die sehr klare Entscheidung sei eine tolle Rückendeckung für die Kollegen in der Schweiz. Für die Diskussion über den Rundfunkbeitrag auch in anderen Ländern bedeute der klare Ausgang eine gewisse Versachlichung. Das Argument, dass im Prinzip niemand mehr für die Öffentlich-Rechtlichen zahlen wolle, könne nun nicht mehr gelten. Es ändere aber nichts an der dringenden Notwendigkeit, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio noch stärker deutlich machen müssten, wozu sie da seien, wie sie arbeiteten und wofür das Geld benötigt werde, das die Bürgerinnen und Bürger zahlten.



Die Schweizer votierten mit knapp 72 Prozent für die Beibehaltung der Rundfunkgebühren. Damit ist die Initiative "No-Billag" gescheitert. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent.



