In Stockholm wird heute bekannt gegeben, wer den diesjährigen Nobelpreis für Physik erhält.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an drei gebürtige Briten für ihre Arbeiten zum Zustand von Materie. Gestern erhielten Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Sie forschen darüber, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren biologischen Rhythmus an den der Erde anpassen.