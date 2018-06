Die türkische Luftwaffe hat nach Angaben von Präsident Erdogan ein Treffen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nord-Irak angegriffen.

Erdogan sagte in einem Fernsehinterview, dabei seien wahrscheinlich ranghohe Mitglieder der PKK getötet worden. Die Armee werde in Kürze Einzelheiten bekanntgeben. Ziel des Angriffs war laut Erdogan ein Gebiet in den Kandil-Bergen nahe der Grenze zwischen Irak und Iran. Türkische Soldaten seien rund 30 Kilometer weit auf irakisches Gebiet vorgedrungen.



Die PKK ist in der Türkei verboten. Auch in der EU und in den USA wird sie als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.