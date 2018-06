Die türkische Luftwaffe hat erneut Stellungen der Kurdenorganisation PKK im Nordirak bombardiert.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, hat die Armee zudem Ziele in der südostürkischen Region Hakkari angegriffen. Neun PKK-Kämpfer seien außer Gefecht gesetzt worden. Außerdem seien Verstecke und Munitionslager zerstört worden.



Zuvor hatte Präsident Erdogan mitgeteilt, dass im Nordirak ein PKK-Treffen angegriffen worden sei. Türkische Soldaten seien rund 30 Kilometer weit auf irakisches Gebiet vorgedrungen. Die PKK ist in der Türkei verboten. Auch in der EU und in den USA wird sie als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.