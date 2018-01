Die USA haben den Bau einer zweiten Erdgas-Leitung von Russland nach Deutschland kritisiert.

Außenminister Tillerson sagte bei einem Besuch in Polen, das Projekt Nordstream 2 unterlaufe die Versuche der Europäer, weniger abhängig von russischem Gas zu sein. Damit gebe man Russland ein Werkzeug an die Hand, Energie-Lieferungen als politisches Druckmittel einzusetzen. Polens Außenminister erklärte, sein Land teile die Ansicht der USA. Es sei wichtig, die Energieversorgung Europas breit zu fächern.



Die neue Erdgasleitung zwischen Russland und Deutschland soll bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Die Trasse verläuft parallel zu der bereits bestehenden Nord-Stream-Pipeline am Meeresboden der Ostsee. Das Projekt ist auch in ökologischer Hinsicht umstritten.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.