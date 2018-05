Nord- und Südkorea haben damit begonnen, die Propaganda-Lautsprecher entlang der Grenze abzubauen.

Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit und verwies auf die Vereinbarungen des Gipfeltreffens zwischen Präsident Moon und Nordkoreas Staatschef Kim.



Die Lautsprecher dienten über Jahrzehnte als Mittel der psychologischen Kriegsführung. Südkorea etwa sendete darüber Nachrichten, Kritik am Regime im Norden und Popsongs. Nordkorea pries das eigene politische System an und redete die Regierung in Seoul schlecht. Beide Länder hatten die Lautsprecheranlagen schon kurz vor dem Gipfeltreffen abgeschaltet. Moon und Kim hatten bei ihren Unterredungen vereinbart, einen Friedensvertrag auszuhandeln und Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel abzuschaffen.

