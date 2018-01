Die versöhnlichen Zeichen zwischen Nord- und Südkorea sind laut der Koreanistin Marion Eggert noch keine echte Annäherung.

Die Wissenschaftlerin sagte im Deutschlandfunk, dass man nicht zu viel Hoffnung in die freundlichen Gesten beider Länder im Zuge der anstehenden Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang setzen solle. Zu groß seien die geopolitischen Interessen der beiden Schutzmächte China und USA, die eine echte Annäherung verhindern würden.



Mit dem hypothetischen Blick auf eine mögliche Wiedervereinigung Koreas sagte Eggert, dass beide Völker durchaus eine kulturelle Nähe hätten. Schwierig wäre später, sich auf eine gemeinsame Geschichte zu verständigen, vor allem zur Bewertung von Verbrechen in der Gewaltherrschaft in Nordkorea.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.