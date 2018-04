Die Präsidenten von Nord- und Südkorea, Kim und Moon, kommen bei ihrem morgigen Treffen an der Demarkationslinie zwischen beiden Ländern zusammen.

Moon werde Kim an der Grenze in der entmilitarisierten Zone in Empfang nehmen, teilte Moons Büro mit. Es wird das erste Mal seit Kriegsende vor 65 Jahren sein, dass ein nordkoreanischer Machthaber südkoreanischen Boden betritt. An dem Gipfeltreffen wird den Angaben aus Seoul zufolge auch Kims Schwester teilnehmen. Bei den Gesprächen im Grenzort Panmunjom soll es vorrangig um einen Abbau der militärischen Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern gehen.



Ein Treffen von US-Präsident Trump mit Kim ist für Ende Mai oder Anfang Juni geplant.

