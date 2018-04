Russlands Präsident Putin bietet den koreanischen Staaten an, sie bei einer Annäherung zu unterstützen.

Das teilte das Präsidialamt in Moskau nach einem Telefonat Putins mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In mit. Demnach ist Russland offen für trilaterale Infrastruktur- und Energieprojekte auf der koreanischen Halbinsel.



Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten vor zwei Tagen bei ihrem Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjon vereinbart, den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden und noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag auszuhandeln.



Wie Moon heute mitteilte, hat Kim ihm außerdem zugesagt, das Atomtestgelände im Norden des Landes schon im kommenden Monat zu schließen. Auch habe Pjöngjang versichert, dass internationale Experten den Prozess überprüfen könnten. Kim wies seinerseits Berichte chinesischer Geologen zurück, das Testgelände sei durch frühere Atomtests so stark beschädigt worden, dass es ohnehin nicht mehr genutzt werden könne. Er betonte, zwei der unterirdischen Test-Tunnel seien in gutem Zustand.



Den Angaben aus Seoul zufolge hat Nordkorea auch angekündigt, seine Zeitzone wieder derjenigen Südkoreas anzupassen. Der Norden hatte 2015 eine eigene Zeit eingeführt und die Uhren um eine halbe Stunde zurückgestellt.



Weiter hieß es über das Treffen am Freitag, Kim habe sich optimistisch über seine geplantes Zusammenkunft mit US-Präsident Trump gezeigt. Trump kündigte an, das Treffen solle in drei bis vier Wochen stattfinden.



Die russische Regierung meldete ihren Anspruch an, bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der koreanischen Staaten mitzuwirken. Der stellvertretende Außenminister Morgulow sagte in Moskau, das traditionelle Sechs-Parteien-Format mit Nord- und Südkorea, China, Japan, den USA und Russland sei optimal geeignet.



Einen Kommentar zum Thema können Sie hier nachlesen - unter dem Titel "Die Kälte nuklearer Realpolitik".

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.