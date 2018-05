Der südkoreanische Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim haben sich überraschend zum zweiten Mal getroffen.

Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, tauschten sie sich zwei Stunden lang im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone aus, um doch noch den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Trump zu ebnen. Die Ergebnisse des Treffens sollen erst an diesem Sonntag bekanntgemacht werden. Es war vorher nicht angekündigt worden. Nordkorea hatte zuletzt aus Verärgerung über ein Militärmanöver Südkoreas mit den USA hochrangige Kontakte mit dem Nachbarland vorerst auf Eis gelegt.



Trump hatte gestern weniger als 24 Stunden nach seiner Absage des für Mitte Juni geplanten Treffens eine Begegnung mit Kim erneut in Aussicht gestellt. Auch Nordkorea schlug versöhnliche Töne an. Das historische Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber soll zur Beendigung des Atomstreits mit Pjöngjang beitragen.



Moon hatte Kim bereits Ende April in Panmunjom getroffen. Dabei hatte Kim den vollständigen Abbau seines Atomwaffenprogramms und ein Ende der Feindseligkeiten gegenüber Südkorea versprochen. Außerdem soll das seit dem Ende des Koreakrieges vor 65 Jahren gültige Waffenstillstandsabkommen noch in diesem Jahr durch einen Friedensvertrag ersetzt werden.

