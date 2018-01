UNO-Generalsekretär Guterres hat die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea begrüßt.

Insbesondere freue er sich über die Vereinbarung, Militärgespräche über eine Entspannung wiederaufzunehmen, ließ Guterres in New York erklären. Das sei wichtig, um das Risiko von Missverständnissen zu verringern und Spannungen in der Region abzubauen. Als positiv bewertete Guterres auch die Ankündigung Nordkoreas, im Februar an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilzunehmen.



Unterhändler beider Seiten waren gestern erstmals seit zwei Jahren wieder zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen fand im Grenzort Panmunjom statt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.