Der Korea-Experte Eric Ballbach von der Freien Universität Berlin erwartet nicht, dass die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea den Streit um das Atomprogramm Pjöngjangs lösen wird.

Ballbach sagte im Deutschlandfunk, zum ersten Mal seit längerer Zeit könne man nun aber wieder konkrete Schritte zur Vertrauensbildung in einer sehr angespannten Situation beobachten. Es werde sicherlich ein Bestreben der südkoreanischen Administration sein, den innerkoreanischen Dialog auszuweiten, um auch einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA erreichen zu können.



Südkoreas Präsident Moon Jae-in sei nach zehn Jahren konservativer Politik mit dem Versprechen einer Einbindung gegenüber Nordkorea angetreten. Er wolle, dass die innerkoreanischen Beziehungen nicht vollständig von der Nuklearfrage determiniert würden. Dass Pjöngjang zum ersten Mal positiv darauf reagiert habe, verändere nun auch Südkoreas Position gegenüber der US-Regierung. Für die Vereinigten Staaten sei die gegenwärtige Situation zwiespältig zu betrachten. Für Ballbach stehen die USA allerdings nicht als Verlierer da. Er glaube auch nicht, dass es Machthaber Kim gelingen werde, einen Keil zwischen die USA und Südkorea zu treiben. Dafür sei die Allianz zu wichtig.



Nordkorea wisse, dass der Süden vor den anstehenden Olympischen Spielen "Ruhe möchte", erklärte Ballbach. Südkorea wolle daher einen Kommunikationskanal, um nordkoreanische Provokationen ausräumen zu können.



Am Mittwoch hatten Nord- und Südkorea wieder Kontakt aufgenommen. Man habe das Kommunikationssystem wiederhergestellt, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Die Telefonleitung wurde seit 2016 nicht mehr benutzt. Zwischen beiden Staaten hatte es in den vergangenen Tagen ungewohnt versöhnliche Töne gegeben. So soll es Gespräche über eine Teilnahme nordkoreanischer Athleten an den Olympischen Winterspielen in Südkorea geben. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea wieder verbessern müsse. Die USA sollten dagegen wissen, dass er einen "Atomwaffen-Knopf" auf seinem Schreibtisch habe. US-Präsident Trump twitterte daraufhin,auch er habe einen Atomwaffenknopf - und der sei größer als der von Nordkoreas Machthaber Kim.