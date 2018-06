Nord- und Südkorea haben für diesen Monat Gespräche über eine weitere Annäherung ihrer beiden Länder anberaumt.

Nach Angaben hochrangiger Regierungsvertreter soll es dabei um Sicherheitsfragen sowie um die Zusammenführung von Familien gehen, die durch den Koreakrieg in den 1950er Jahren getrennt wurden. Laut Südkoreas Vereinigungsminister Cho soll außerdem das gemeinsame Verbindungsbüro in Kaesong wieder eröffnet werden. Es war 2016 wegen nordkoreanischer Atomtests geschlossen worden. Cho äußerte sich zuversichtlich. Wenn die Gespräche mit Nordkorea auf diese Weise fortgesetzt würden, gebe es keine unlösbaren Probleme in den Beziehungen.



Nord- und Südkorea befinden sich seit einem 1953 geschlossenen Waffenstillstand offiziell noch immer im Krieg.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.