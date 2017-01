Nord- und Westdeutschland Viele Unfälle durch Glatteis

Polizei und Feuerwehr melden pausenlose Einsätze wegen gefrierenden Sprühregens. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Gefrierender Sprühregen hat vor allem im Norden und Westen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt.

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glatteis und erklärte, die Gefahr könne bis in die Nacht hinein andauern. Polizei und Feuerwehr melden pausenlos Einsätze. Die meisten Unfälle verliefen demnach mit Blechschäden glimpflich. Mehrere Autobahnabschnitte wurden wegen überfrorener Fahrbahnen gesperrt - unter anderem in Nordrhein-Westfalen auf der A46 bei Iserlohn. Dort waren zuvor mehrere Fahrzeuge verunglückt, sechs Personen wurden verletzt.



In Hamburg hatte sich das Blitzeis bereits am Vormittag gebildet. Dort rückten Feuerwehr und Rettungsdienste binnen zwei Stunden 50 Mal aus. Viele Fußgänger waren gestürzt und mussten wegen Knochenbrüchen, Platzwunden und Prellungen behandelt werden.