Nord- und Westdeutschland Viele Unfälle durch Glatteis

Polizei und Feuerwehr melden pausenlose Einsätze wegen gefrierenden Sprühregens. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

Gefrierender Sprühregen hat vor allem im Norden und Westen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt.

Der Deutsche Wetterdienst gab für Nordrhein-Westfalen die höchste Glatteis-Warnstufe aus. Polizei und Feuerwehr fuhren am Abend in den Städten und auf dem Land pausenlos Einsätze. Auf der Autobahn 30 in Ostwestfalen stießen zwei Lastwagen und 14 PKW ineinander, es gab nur Leichverletzte. Auch auf der A 46 bei Iserlohn gab es eine Massenkarambolage, dort wurden sechs Personen verletzt. In Köln, Düsseldorf und vielen anderen Städten konnten sich die Passanten wegen der glatten Bürgersteige kaum auf den Beinen halten.



In Hamburg hatte sich das Blitzeis bereits am Vormittag gebildet. Dort rückten Feuerwehr und Rettungsdienste binnen zwei Stunden 50 Mal aus. Viele Fußgänger waren gestürzt und mussten wegen Knochenbrüchen, Platzwunden und Prellungen behandelt werden.