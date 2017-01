Nord- und Westdeutschland Viele Unfälle durch Glatteis

Polizei und Feuerwehr melden pausenlose Einsätze wegen gefrierenden Sprühregens. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

In weiten Teilen Deutschlands haben Eisregen und Schneefall zu zahlreichen Unfällen geführt.

Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In der Nähe von Hannover starb ein Autofahrer, als sein Wagen von der Straße rutschte und gegen einen Baum prallte. In Hannover selbst wurde der Busverkehr wegen spiegelglatter Straßen eingestellt. Bei Massen-Karambolagen auf der Autobahn 46 bei Iserlohn und der A30 in Ostwestfalen wurden mehrere Menschen verletzt. In Hamburg, Köln, Düsseldorf und anderen Städten kamen Fußgänger und Radfahrer zu Fall und zogen sich Knochenbrüche, Platzwunden und Prellungen zu. - Das Winterwetter führte auch in anderen europäischen Ländern zu Problemen. In Ost-Frankreich starben fünf Menschen, als ihr Reisebus von der Straße abkam.