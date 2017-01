Nord- und Westdeutschland Viele Unfälle durch Glatteis

Polizei und Feuerwehr melden pausenlose Einsätze wegen gefrierenden Sprühregens. (picture alliance / dpa / Jens Wolf)

In weiten Teilen Deutschlands haben Eisregen und Schneefall zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt.

Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. In Hemmingen bei Hannover starb ein Autofahrer, der mit seinem Wagen ins Scheudern kam und gegen einen Baum prallte. Bei einem Blitzeis-Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 46 bei Iserlohn wurden sechs Menschen verletzt. Glimpflicher ging ein Unfall auf der A30 in Ostwestfalen aus, in den insgesamt 18 Fahrzeuge verwickelt waren. Beide Autobahnen mussten zeitweise voll gesperrt werden. Glatte Straßen und Bürgersteige machten auch Fußgängern zu schaffen.