Die Rückzugsankündigung des nordirakischen Kurdenpräsidenten Barsani hat Unruhen in der Regionalhauptstadt Erbil ausgelöst.

Nach Berichten von Augenzeugen stürmten Demonstranten das Regionalparlament. Sie hätten sich als Peschmerga-Kämpfer bezeichnet und Barsanis Entscheidung kritisiert. Dieser bekräftigte in einer Fernsehansprache, nach dem Ende seiner Amtszeit Ende des Monats nicht erneut zu kandidieren.



Nach dem Unabhängigkeitsvotum der Kurden vor rund einem Monat hatte die irakische Armee die Peschmerga-Kämpfer aus jenen Gebieten im Nord-Irak vertrieben, die nicht offiziell zur kurdischen Autonomie-Region zählen. Barsani sagte in diesem Zusammenhang, die Kurden seien von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen worden, obwohl sie die Terrormiliz IS aus der Region vertrieben hätten.