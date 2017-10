Der Präsident der nordirakischen Kurden, Barsani, zieht sich laut Medienberichten von seinem Amt zurück.

Nach übereinstimmenden Angaben der kurdischen Nachrichtenseite 'Rudaw' und der Nachrichtenagentur Reuters will Barsani nach Ablauf seiner Amtszeit Ende des Monats nicht erneut kandidieren. Dies habe er in einem Brief an das Regionalparlament in Erbil mitgeteilt, der dort morgen verlesen werden solle.



Die irakischen Kurden hatten sich ungeachtet von Kritik aus dem In- und Ausland vor einem Monat bei einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Daraufhin hatte die irakische Armee die kurdischen Peschmerga-Kämpfer aus jenen Gebieten im Norden des Landes vertrieben, die nicht offiziell zur kurdischen Autonomie-Region zählen.